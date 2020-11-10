Ünlü çift nihayet evleniyor

Sosyetenin en ünlü isimlerinden Hacı Sabancı, damat oluyor. Aradığı mutluluğu Nazlı Kayı'da bulan iş insanı Hacı Sabancı, sevgilisine evlilik teklifinde bulundu.



Hacı Sabancı geçtiğimiz günlerde, romantik bir akşam yemeğinde iki senedir birlikte olduğu Nazlı Kayı'ya tektaş yüzükle evlilik teklif etti.



NAZLI AĞLADI



Bu teklif karşısında gözyaşlarına hakim olamayan Nazlı Kayı, 'Evet' diyerek Sabancı ile evliliğe ilk adımı attı.



TORUN İSTİYOR



Hacı Sabancı'yı harekete geçiren isim ise annesi Arzu Sabancı. Anne Sabancı'nın, müstakbel gelinini çok sevdiği ve artık torun istediği söyleniyor.





