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Ünlü çift nihayet evleniyor

Sosyetenin ünlü isimleri Hacı Sabancı ile uzun zamandır birlikte olduğu sevgilisi Nazlı Kayı evleniyor. Hacı Sabancı geçtiğimiz günlerde, romantik bir akşam yemeğinde iki senedir birlikte olduğu Nazlı Kayı'ya tektaş yüzükle evlilik teklif etti. Bu teklif karşısında gözyaşlarına hakim olamayan Nazlı Kayı, 'Evet' diyerek Hacı Sabancı ile evliliğe ilk adımı attı.

Magazin / 10 Kasım 2020 Salı 15:22
Ünlü çift nihayet evleniyor

Sosyetenin en ünlü isimlerinden Hacı Sabancı, damat oluyor. Aradığı mutluluğu Nazlı Kayı'da bulan iş insanı Hacı Sabancı, sevgilisine evlilik teklifinde bulundu.

Hacı Sabancı geçtiğimiz günlerde, romantik bir akşam yemeğinde iki senedir birlikte olduğu Nazlı Kayı'ya tektaş yüzükle evlilik teklif etti.

NAZLI AĞLADI

Bu teklif karşısında gözyaşlarına hakim olamayan Nazlı Kayı, 'Evet' diyerek Sabancı ile evliliğe ilk adımı attı.

TORUN İSTİYOR

Hacı Sabancı'yı harekete geçiren isim ise annesi Arzu Sabancı. Anne Sabancı'nın, müstakbel gelinini çok sevdiği ve artık torun istediği söyleniyor.


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