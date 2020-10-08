Yasemin Özilhan acı olayın ardında ilk kez konuştu

Oyuncu Yasemin Özilhan 2011 yılında iş insanı İzzet Özilhan'la nikâh masasına oturmuştu.



2012 yılında ilk kızı Emine'yi, 2013'te de ikinci kızı Ela'yı kucaklarına alan Özilhan çifti, bir çocuk daha istiyordu.



Hamileliğinin başında olan Yasemin Özilhan, “Her şeyden önce sağlıklı olsun” temennisinde bulunmuştu.



2 aylık hamile olan Yasemin Özilhan, 10 Eylül'de aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı ve eski oyuncunun bebeğini kaybettiği öğrenildi.



HER ŞEY KADER, KISMET



Acı olayın ardından ilk kez konuşan Yasemin Özilhan, “Çok erkendi, biz de yeni öğrenmiştik. Böyle bir haberin çıkması erken oldu. Daha ailem bilmiyordu. Kader, kısmet her şey... İki tane aslan gibi kızım var, onlarla ilgileniyorum. Ama genel olarak iyiyim” cevabını verdi.