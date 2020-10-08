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Soner Sarıkabadayı baba oldu!

Soner Sarıkabadayı sevgilisi Camelo Lopez şarkıcının evinde gerçekleşen sade bir nikah ile 4 gün önce evlenmişti. Karnı burnunda olan Camelo Lopez bebeğini kucağına aldı. Camelo Lopez ile dünyaevine giren şarkıcı Soner Sarıkabadayı baba oldu. Müjdeli haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Sarıkabadayı, "Canım oğlum, hayatımıza hoş geldin" ifadelerini kullandı. Soner Sarıkabadayı oğluna koyduğu isimle de dikkat çekti.

Magazin / 08 Ekim 2020 Perşembe 10:28
Soner Sarıkabadayı baba oldu!

Soner Sarıkabadayı sevgilisi Camelo Lopez şarkıcının evinde gerçekleşen sade bir nikah ile 4 gün önce evlenmişti. Karnı burnunda olan Camelo Lopez bebeğini kucağına aldı.

Soner Sarıkabadayı-Madelein Lopez Camelo çiftinden müjdeli haber geldi. Camelo Lopez ile dünyaevine giren şarkıcı Soner Sarıkabadayı baba oldu.

Bebeklerini kucaklarına alan ünlü çiftten ilk paylaşım geldi.

Müjdeli haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Sarıkabadayı, "Canım oğlum, hayatımıza hoş geldin" ifadelerini kullandı.

Soner Sarıkabadayı oğluna koyduğu isimle de dikkat çekti. İkili, oğullarına Hasan Matias ismini verdi.

Ünlü şarkıcının gönderisine takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.

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