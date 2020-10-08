6 milyonluk yüzüğü kaptı!

Cristiano Ronaldo'nun nişanlısı Georgina Rodriguez son zamanların en çok konuşulan isimlerinden. Georgina Rodriguez dansı ve güzelliğiyle gündemden düşmüyor...

Georgina Rodriguez bu kadarını hayal ediyor muydu bilemiyoruz ama gösteri dünyasının en ünlüleri arasındaki yerini çoktan aldı bile.

Georgina Rodriguezson olarak Cristiano Ronaldo'nun kendisine aldığı servet değerindeki nişan yüzüğü ile gündem oldu.

Ronaldo'nun, sevgilisi Georgina Rodriguez'e 6 milyon 220 bin TL'ye yakut bir nişan yüzüğü aldığı ortaya çıktı

Cristiano Ronaldo, kız arkadaşına en pahalı nişan yüzüğünü satın alan futbolcu olarak listenin başına yerleşti.



LİSTENİN EN BAŞINDA

Ronaldo, Everton kalecisi Jordan Pickford'u (500 bin pound) geçerek listenin en üst sırasına çıkarken; sıralamada Ashley Cole'un eski eşi Cherly için aldığı 275 bin Pound'luk yüzük 3. sırada bulunuyor.



4 ÇOCUĞU VAR

Ronaldo ile Georgina'nın 2 yaşında Alana isimli bir kızları bulunuyor. Ronaldo'nun ayırca, taşıyıcı annelikten Eva ve Mateo isimli ikizleri ile 10 yaşında Cristiano Jr ismi verdiği çocukları da bulunuyor.



Peki Cristiano Ronaldo'nun nişanlısı Georgina Rodriguez'in talihi nasıl döndü?

Yeşil sahaların yıldızı Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez, bir zamanlar ünlü bir giyim firmasına ait mağazada satış görevlisi olarak çalışıyordu.

Georgina Rodriguez aynı zamanda modeldi.

Georgina Rodriguez'in hayatı çalıştığı ünlü mağazaya Cristiano Ronaldo'un gelmesiyle değişti.

Cesur paylaşımlarına beğeni yağan Georgina Rodriguez güzelliğiyle herkesi büyülüyor.









