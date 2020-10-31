Serenay Sarıkaya'dan İzmir depremi açıklaması

Ünlü oyuncu, 'İzmir depremi olurken annem ve ben İzmir'den dönüş yolundaydık. Felaketin bu denli büyük yaşandığına insan inanmak istemiyor' ifadelerini kullandı. Sarıkaya, 'Tüm İzmir'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kalbimiz dualarımız sizlerle' mesajını yayınladı.