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Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari anne oldu!

Çocukları Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari anne oldu! Bir dönemin çocuk oyuncusu Ayşecan Tatari şimdilerde çiçeği burnunda bir anne. Ünlü bir sanatçı olan Aliye Uzunatağan'ın kızı olan Ayşecan Tatari'nin eşi de son dönemin en iyi erkek oyuncularından Sefirin Kızı dizisinin Kavruk Ömer'i Edip Tepeli. Mutlu bir evlilikleri olan Ayşecan Tatari ile Edip Tepeli çifti bebeklerini kucaklarına almanın heyecanı yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde eşinin Sefirin Kızı dizisinden arkadaşları ile minik bir kutlama yapan çift bebeklerinin ismini açıklamışlardı. Ayşecan Tatari'nin adını Müjgan koydukları bebeğinin ilk fotoğrafı da ortaya çıktı. Bodrum'a yerleşen Ayşecan Tatari ve Edip Tepeli çifti, dün bebeklerini kucaklarına aldı ve verdikleri aile pozunu Instagram hesaplarında paylaştı.İşte Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari'nin bebeği ile ilk pozu...

Magazin / 30 Ekim 2020 Cuma 09:11
Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari anne oldu!

Duygu'su Ayşecan Tatari anne oldu! Bir dönemin çocuk oyuncusu Ayşecan Tatari şimdilerde çiçeği burnunda bir anne.

Ünlü bir sanatçı olan Aliye Uzunatağan'ın kızı olan Ayşecan Tatari'nin eşi de son dönemin en iyi erkek oyuncularından Sefirin Kızı dizisinin Kavruk Ömer'i Edip Tepeli.

Mutlu bir evlilikleri olan Ayşecan Tatari ile Edip Tepeli çifti bebeklerini kucaklarına almanın heyecanı yaşıyor.

Geçtiğimiz günlerde eşinin Sefirin Kızı dizisinden arkadaşları ile minik bir kutlama yapan çift bebeklerinin ismini açıklamışlardı.

Ayşecan Tatari'nin adını Müjgan koydukları bebeğinin ilk fotoğrafı da ortaya çıktı.

Bodrum'a yerleşen Ayşecan Tatari ve Edip Tepeli çifti, dün bebeklerini kucaklarına aldı ve verdikleri aile pozunu Instagram hesaplarında paylaştı.

KALBİM EGE'DE KALDI
Ayşecan Tatari fotoğrafı "Hello world" (Merhaba dünya) notuyla paylaşırken Edip Tepeli ise, "Kalbim Ege'de doğdu" notuyla yayınladı.





Aliye Uzunatağan

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