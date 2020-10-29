Tatlıses'ten İdo'ya dillere destan düğün!

İbrahimTatlıses ve Derya Tuna'nın oğulları İdo, üç yıllık aşkı Yasemin Şefkatli ile dünyaevine giriyor. Düğün tarihleri belli olan İdo Tatlıses ile nişanlısı Yasemin Şefkatli hazırlıklara başladı.



İdo, üç yıllık aşkı Yasemin Şefkatli ile geçen hafta aile arasında sade bir törenle nişanlanmıştı. Vuslata ermek için arayı hiç açmak istemeyen çift, düğün tarihlerini belirledi.



İbrahim Tatlıses oğlu İdo Tatlıses'in düğünü için dillere destan, görkemli bir düğün organize ediyor. İşte İdo Tatlıses ile Yasemin Şeffkatli'nin düğün tarihi ve mekanı...



20 Aralık'ta hayatlarını birleştirecek olan çiftin düğün mekanları ise Haliç Kongre Merkezi. Aile arasında nişanlanan İdo ile Yasemin Şefkatli, anlaşılan görkemli bir düğün yapmaya karar vermiş.



Çünkü Haliç Kongre Merkezi'nin kapalı salonu 2 bin kişilik kapasiteye sahip. Pandemi yüzünden kapasiteyi yarıya düşürseler bile en az bin kişi mutluluklarına şahitlik edecek gibi görünüyor.



ABLASI DA KONGRE MERKEZİNDE EVLENMİŞTİ

Tatlıses'in Perihan Savaş'tan olan kızı Melek Zübeyde, Volkan Akkaş ile Nisan 2008'de, fuar ve kongrelere ev sahipliği yapan Hilton Convention Center'da evlenmişti. Erkek tarafının davetlisi olarak benim de katıldığım düğün günlerce konuşulmuştu. Mekan olarak Haliç Kongre Merkezi'ni seçtiklerine göre İbrahim Tatlıses'in oğlunun düğünü, kızının düğününden daha kalabalık ve daha görkemli olacak. Bakalım düğüne kimler katılacak ve neler yaşanacak; merakla bekliyorum.



