Danla'nın 2 milyonluk yeni oyuncağı!

Geçtiğimiz mart ayında aracını değiştiren 26 yaşındaki sosyal medya fenomeni, "Kazandığım parayla aldım. Kendi aracım" şeklinde konuştu. "Enes Batur bana aşık" açıklaması hatırlatılan sosyal medya fenomeni, "Yeterince konuştum. Şakalaşıyoruz, gülüp geçsinler. Enes'imle neden ciddi kavga edelim?" ifadelerini kullandı.



Verdiği kilolarla günlerce konuşulan, son olarak da yaptırdığı badem göz ameliyatıyla eleştirilere maruz kalan Danla Bilic, iddialara göre kendisine yeni bir araç aldı.



Posta'dan Eylem İpek Şafak'ın haberine göre; sosyal medyada yaptığı reklamlardan hayli yüksek para kazanan Bilic, kendisine yeni bir araç aldı.



Arabasını değiştiren Bilic'in yeni tercihi Mercedes marka son model bir cip oldu.



İddiaya göre; Youtuber, yeni oyuncağına 2 milyon TL ödedi.



Danla Bilic'in, Instagram'da 4.2 milyon takipçisi, Youtube'da da 2.4 milyon abonesi bulunuyor.



Gerçek adı Neslihan Damla Akdemir olan Danla Bilic, Youtube'da paylaştığı makyaj videolarıyla fenomen oldu.













