Turan çifti üçüncü çocuk için izin bekliyor!

Galatasaray'ın kaptanı ünlü futbolcu Arda Turan ile Mart 2018’de evlenen Aslıhan Doğan Turan oğulları Hamza Arda’yı 2018’de, Asil Aslan’ı 30 Haziran’da dünyaya getirmişti.



5 ÇOCUK İSTİYOR

Her fırsatta kalabalık aileleri sevdiğini, 5 çocuk istediğini söyleyen Aslıhan Doğan Turan 3’üncü bebeğine hamile kalmak için doktorundan izin çıkmasını bekliyor.



HAYALİ KIZ ÇOCUK

Asil Aslan’ı sezaryenle dünyaya getiren Aslıhan Doğan Turan’ın bu kez gönlünden bir kız geçiyor.



