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Kaan Yıldırım ile Hadise evleniyor mu?

Daha önce oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile evlenen Kaan Yıldırım ikinci kez evlilik yolunda. Geçtiğimiz günlerde yeni yaşını kutlayan şarkıcı Hadise ile önümüzdeki yaz evlenecekleri iddiası magazin gündeminde yerini alırken, önceki akşam Beykoz'da görüntülenen Kaan Yıldırım'dan evlilik açıklaması geldi. Hadise ile Kaan Yıldırım evleniyor mu? İşte merak edilen sorunun yanıtına Kaan'dan gelen yanıt...

Magazin / 28 Ekim 2020 Çarşamba 14:30
Kaan Yıldırım ile Hadise evleniyor mu?

Ocak ayından bu yana Hadise ile aşk yaşayan oyuncu Kaan Yıldırım, önceki akşam Beykoz'da set çıkışı kameralara takıldı. Hekimoğlu dizisi ile sevenlerinin karşısına çıkan Kaan Yıldırım'a Hadise ile bu yaz evlenip evlenmeyecekleri soruldu. Yıldırım evlilik hakkında bakın nasıl yanıt verdi...

Geçtiğimiz günlerde Hadise ile Kaan Yıldırım'ın önümüzdeki yaz evlenecekleri, hatta ikilinin çoktan hazırlıklara başladığı iddia edilmişti. Öyle ki Hadise ve Kaan, birlikte yaşamak için ev bile bakmaya başlamışlar...

HADİSE NE ZAMAN EVLENİYOR?

Annesinin çok sevdiği Hadise ile evleneceği konuşulan Kaan Yıldırım, Beykoz'da çekimden çıktığı sırada kameralara yakalandı. Özel şoförlü arabasıyla trafikte objektiflere yansıyan Kaan Yıldırım'a Hadise ile evlilik iddiası soruldu.

"ÇOK UTANIYORUM"

33 yaşındaki oyuncu, 'evlilik' soruları karşısında, "Arkadaşlar çok utanıyorum. Trafik sıkıştı" yanıtını verdi.

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