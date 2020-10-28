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Ebru Şallı'nın eşine hapis cezası!

2018'de boşandığı Gonca Sağlam'ın 'burnunu kırdığı' iddiasıyla şikayetçi olduğu iş insanı Uğur Akkuş, 'kasten yaralama' suçundan 1 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Magazin / 28 Ekim 2020 Çarşamba 15:06
Ebru Şallı'nın eşine hapis cezası!

Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş ile 2018 yılında boşandığı Gonca Sağlam arasındaki hukuk mücadelesi sürüyor...

Karşılıklı 70’e yakın soruşturma dosyası olan eski karı koca arasında bir yıldır İstanbul Adliyesi 5. Asliye Ceza Mahkemesi 'görülen 'kasten yaralama' iddiasıyla açılan davada karar çıktı.

Gonca Sağlam, 2017 yılında eşi Uğur Akkuş’un Göktürk’teki evlerinde yaptıkları kavga sırasında burnunu kırdığını belirterek şikayetçi olmuştu.

Davanın 17'nci celsesinde karar çıktı. Akkuş’un, yaralama eylemi sonucu kemik kırığına neden olduğu gerekçesiyle istinaf yolu açık olmak üzere 1 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verildi.

Uğur Akkuş, daha önce de aynı suçtan hüküm giydiği için cezasında indirim yapılmadı.

"HALA ŞÖHRET OLMA PEŞİNDE"
Ebru Şallı, eşi Uğur Akkuş'la çıktığı Bodrum tatilinden yaptığı paylaşımlar sonrası kendisi hakkında sosyal medya üzerinden küfür ve hakaret içerikli paylaşım yapanları savcılığa ihbar etmişti. Şallı, ‘Bunların arkasında Uğur Akkuş’un eski eşi Gonca Sağlam var’ iddiasında bulunmuştu.

Bu iddia sonrası Gonca Sağlam, sosyal medyadan şu paylaşımı yapmıştı:
"Bu kadar işimin arasında hiçbir üretimi olmayan bir kadınla uğraşmak zorunda kalıyorum. Geçmiş 40 yaşını hala şöhret olma peşinde."

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