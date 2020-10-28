Beyaz Gazete Ana Sayfa

Defne Samyeli'ye zam şoku!

Defne Samyeli'nin kirasını ödemediğine dair iddialarda bulunan ev sahibi Yusuf Araz, avukatı Iyaz Çimen aracılığıyla icra takibi başlatarak tahliye davası açmıştı. Defne Samyeli’nin dava açtığı ev sahibi Yusuf Araz en son ‘Defne Hanım kira ödemediği gerçeğini örtbas etmeye çalışıyor’ demişti. Defne Samyeli, “1.5 yıldır kira ödemiyor” diyen ev sahibi Yusuf Araz’a 50 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı. Defne Samyeli’nin ev sahibi Yusuf Araz’a açtığı 50 bin liralık manevi tazminat davasında, kardeşi Sühan Samyeli tanık olarak dinlendi. Sühan Samyeli, ev sahibini suçladı.

Magazin / 28 Ekim 2020 Çarşamba 15:00
Defne Samyeli'ye zam şoku!

Defne Samyeli'nin ev sahibi Yusuf Araz'a açtığı 50 bin liralık manevi tazminat davasında, kardeşi Sühan Samyeli tanık olarak dinlendi. Sühan Samyeli, ev sahibini suçladı.

İşadamı Yusuf Araz, Kemerburgaz'daki Pasifik Villaları'nda bulunan evinde 8 yıldır kiracı olarak kalan Defne Samyeli'nin son 1 yıldır kirasını ödemediğini öne sürmüş, Samyeli de 3 ay önce İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak Araz hakkında 50 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı.

Hürriyet'in haberine göre; Defne Samyeli, Yusuf Araz'ın kendisine şantaj yaptığını ve basında yaptığı açıklamanın doğru olmadığını öne sürmüştü. Önceki gün İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmada Samyeli'nin kardeşi Sühan Samyeli tanık olarak dinlendi.

Ablasıyla Yusuf Araz arasında evdeki teknik sorunlar nedeniyle anlaşmazlık olduğunu belirten Sühan Samyeli, şöyle konuştu: "Evin alt katındaki nem yüzünden ablam bizim yanımızda ev sahibini aradı.

Yusuf Araz yüksek ses tonuyla, 'Beğenmiyorsanız çekip gidin. Siz ne aşağılık insanlarsınız. Sizi basına mı vereyim, sizi rezil mi edeyim' dedi.

Ablam 'Siz beni tehdit mi ediyorsunuz?' deyince, Yusuf Bey 'Ediyorsam ediyorumdur' diye konuştu. Ablamla ev sahibi arasında kira bedeliyle ilgili de birtakım anlaşmazlıklar vardı. Kira dolardı, sonra Türk lirasına döndü." Mahkeme, Defne Samyeli'nin diğer tanığının dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

loading...

YAZARLARTAMAMI
Kürşad Berkkan

MİLLİ İSTİHBARAT’IN GİZLİ SUUD OPERASYONU

Kürşad Berkkan
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞYERİNİN TAŞINMASI İŞÇİYE HAKLI FESİH İMKANI VEREBİLİR

Av. Arb. Selçuk ENER
Ümit ÖZDEMİR

BİLGİSİZCE FETVA VERMENİN TEHLİKESİ!

Ümit ÖZDEMİR
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
TÜRKER AKINCI

Sözde Özgür Özde İki Yüzlü Medya

TÜRKER AKINCI
Latif Şimşek

DAHİLİ VE HARİCİ BEDHAHLAR!

Latif Şimşek
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar