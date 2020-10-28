Defne Samyeli'ye zam şoku!

Defne Samyeli'nin ev sahibi Yusuf Araz'a açtığı 50 bin liralık manevi tazminat davasında, kardeşi Sühan Samyeli tanık olarak dinlendi. Sühan Samyeli, ev sahibini suçladı.



İşadamı Yusuf Araz, Kemerburgaz'daki Pasifik Villaları'nda bulunan evinde 8 yıldır kiracı olarak kalan Defne Samyeli'nin son 1 yıldır kirasını ödemediğini öne sürmüş, Samyeli de 3 ay önce İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak Araz hakkında 50 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı.



Hürriyet'in haberine göre; Defne Samyeli, Yusuf Araz'ın kendisine şantaj yaptığını ve basında yaptığı açıklamanın doğru olmadığını öne sürmüştü. Önceki gün İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmada Samyeli'nin kardeşi Sühan Samyeli tanık olarak dinlendi.



Ablasıyla Yusuf Araz arasında evdeki teknik sorunlar nedeniyle anlaşmazlık olduğunu belirten Sühan Samyeli, şöyle konuştu: "Evin alt katındaki nem yüzünden ablam bizim yanımızda ev sahibini aradı.



Yusuf Araz yüksek ses tonuyla, 'Beğenmiyorsanız çekip gidin. Siz ne aşağılık insanlarsınız. Sizi basına mı vereyim, sizi rezil mi edeyim' dedi.



Ablam 'Siz beni tehdit mi ediyorsunuz?' deyince, Yusuf Bey 'Ediyorsam ediyorumdur' diye konuştu. Ablamla ev sahibi arasında kira bedeliyle ilgili de birtakım anlaşmazlıklar vardı. Kira dolardı, sonra Türk lirasına döndü." Mahkeme, Defne Samyeli'nin diğer tanığının dinlenmesi için duruşmayı erteledi.