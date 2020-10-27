Sıla - Hazer Amani krizi büyüyor! Boşanma nedenleri ortaya çıktı...

Şarkıcı Sıla Gençoğlu, Hazer Amani ile aracın içinde görüntülerinin ortaya çıkmasıyla Amani'nin 6 yıllık evliliğinin bitmesine neden olmuş, Deniz Mumcuoğlu ile boşanma gerçekleştikten 6 ay sonra ise Amani'ye olan aşkını ilan etmişti. Yasak aşkın ardından evlenen Sıla ve Hazer Amani çiftinin boşanma iddiaları güçlendi. Evleri ayırdığı iddia edilen Sıla ile Hazer Amani'nin boşanma nedeni bakın ne...
Sıla ve Hazer Amani'nin evliliklerinde kriz yaşamasıyla ilgiyle ise ortaya birkaç iddia atıldı. Mutlulukları kısa süren çiftin evlerini ayırdıkları önü sürüldü.
Sıla'nın eşine psikolojik baskı kurduğu ve Amani'nin eski eşi Deniz Mumcuoğlu ile görüşmesinin bu ayrılığa neden olduğu öne sürüldü.
Bir başka iddia ise Sıla'nın yakın arkadaşlarının bu evliliği bitirmesi için şarkıcıya telkinlerde bulunması oldu. Çiftin pandemi döneminde maddi sıkıntı yaşamasının da krizin büyümesinde etkili olduğu iddia edildi.