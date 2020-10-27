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Serenay Sarıkaya doktoru evine getirtti!

Sevgilisi Cem Yılmaz'la yollarını ayıran Serenay Sarıkaya, magazin gündeminden düşmüyor. Serenay Sarıkaya, yeni bir haberle gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde göğüslerine taktırdığı silikonlarının gece yarısı patlamasıyla soluğu hastanede alan Serenay Sarıkaya, kontrol için hastaneye gitmek istemeyince doktor evine geldi. Serenay, muayene sonrası doktora aracına kadar eşlik etti.

Magazin / 27 Ekim 2020 Salı 10:21
Serenay Sarıkaya doktoru evine getirtti!

Sevgilisi Cem Yılmaz'la yollarını ayıran Serenay Sarıkaya, magazin gündeminden düşmüyor. Serenay Sarıkaya, yeni bir haberle gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde göğüslerine taktırdığı silikonlarının gece yarısı patlamasıyla soluğu hastanede alan Serenay Sarıkaya, kontrol için hastaneye gitmek istemeyince doktor evine geldi. Serenay, muayene sonrası doktora aracına kadar eşlik etti.

Silikonlarını yenilettiği konuşulan Serenay Sarıkaya kontrol için hastaneye gitmek istemeyince doktor evine geldi.

Oyuncu, muayene sonrası doktora aracına kadar eşlik etti.

SİLİKONLARINI YENİLETTİ
Hürriyet'in haberine göre; Serenay Sarıkaya geçtiğimiz günlerde göğüslerine taktırdığı silikonları yenilettiği haberleriyle gündemdeydi.

Gece yarısı hastaneye giden oyuncunun sahte isimle kayıt yaptırdığı öne sürülmüş, hastane 'Bu iddialar asılsızdır. Hastamız Serenay Sarıkaya, 7-8 Ekim tarihleri arasında kendi ismiyle hastanemizden hizmet almış ve taburcu olmuştur' açıklamasını yapmıştı.

HASTANENİN ARACIYLA GELDİ
Önceki gün bir doktor, hastanenin aracıyla Serenay Sarıkaya'nın evine geldi.

Ünlü oyuncuyu muayene eden doktor, 1 saat süren görüşmenin ardından evden ayrıldı.

Serenay Sarıkaya doktora aracına kadar eşlik etti.

Bahçede köpeğiyle birlikte görüntülenen oyuncu, sorulara yanıt vermedi.

arıkaya, arkası dönük şekilde muhabirlere el sallayarak evine döndü.

Serenay Sarıkaya

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