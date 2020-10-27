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Dilber Ay'ın hayatı film oluyor!

Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden usta sanatçı Dilber Ay'ın hayatı film oluyor. Sanatçının çocukluğunu Zeliha Kendirci, gençliğini ise başarılı oyuncu Büşra Pekin canlandıracak.

Magazin / 27 Ekim 2020 Salı 09:03
Dilber Ay'ın hayatı film oluyor!

Geçtiğimiz sene ünlü sanatçı Dilber Ay, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetmişti. Yaşamını yitiren usta sanatçının hayatı film oluyor.

Yapımcılığını Fikri Harika Yapım ile Aytaç Medya'nın üstlendiği, senaryosunu Kamuran Süner ile Nalan Merter Savaş'ın yazdığı, müzik direktörlüğünü İskender Paydaş, görüntü yönetmenliğini İngiliz Jean Paul Seresin'in yapacağı ve yönetmen koltuğunda Hakan Kırkavaç'ın oturduğu filmin çekimleri Kasım ayında başlıyor.

VİDEO İZLEYEREK ROLÜNE HAZIRLANIYOR
Filmde, Dilber Ay'ın çocukluğunu O Ses Türkiye yarışmasında yarışan Zeliha Kendirci canlandırırken oyuncu kadrosunda Nursel Köse ve Tuncer Salman gibi ünlü isimler de yer alıyor.

Türk Halk Müziği sanatçısı Dilber Ay'ın hayat hikayesini anlatan "Dilber Ay" filmi Adana, Sakarya ve İstanbul'da çekilecek. Filmde Dilber Ay'ı canlandıracak Büşra Pekin, sanatçının videolarını izleyerek rolüne hazırlanmaya başladı.

Nursel KöseBüşra PekinTuncer SalmanO Ses Türkiye

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