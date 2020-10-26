Ünlü kardeşlerin babası koronavirüse yenildi!

Aslı Hünel acı haberi sosyal medya hesabından böyle duyurdu:



Canım biricik babamızı kaybettik..

Celaliye eski mezarlığına saat 13.30 gibi defnediliyor. Vakit Namazı kılınmayacaktır.



SOSYAL MEDYADAN YARDIM İSTEMİŞLERDİ

Saruhan Hünel ve Aslı Hünel kardeşler, babaları Mehmet Fevzi Hünel'in corona virüs tedavisi gördüğünü söyleyerek takipçilerinden kan bağışında bulunmaları için yardım istemişti. Oyuncu Saruhan Hünel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Covid-19 geçiren ve şu an hastanede olan babamızın tedavisinde kullanılmak üzere Covid geçirmiş 2 negatif sonucu tespit edilmiş ve 28. Günü doldurmuş olan ve A RH + kana sahip olanların Kızılay'a Mehmet Fevzi Hünel adına bağış yapılmasını rica ederiz' yazmıştı.