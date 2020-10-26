Ünlü isimlerden Şevval Şahin'e destek

Son dönemde açıklamaları ve pandemiye rağmen düzenlediği ev partileriyle gündeme gelen 2018 Türkiye güzeli Şevval Şahin, Sorgu Sual programına katıldı.



Programda kendisine yöneltilen, 'İstiklal Marşı'nı biliyor musunuz?', 'Atatürk'ün herhangi bir sözünü biliyor musunuz?' ve 'Türkiye'de kaç coğrafi bölge var?' sorularına cevap veremeyen Şahin, zor anlar yaşadı.



Bir ara stüdyodan ayrılan model, daha sonra sakinleşerek geri döndü.



Birçok soruyu yanıtsız bırakan Şevval şahin, 'Fahrettin Koca'yı tanıyor musunuz?' sorusuna 'Pas' yanıtını verdi.



Şahin'ın bu sorulara yanıt verememesi sosyal medyada gündem oldu.



Çıkan haberlerin ardından Şevval Şahin, 'İstiklal Marşı'nı okusaydım örnek Türk kadını mı olacaktım? Tavırlardan dolayı rahatsız oldum, okuyamadım. Ben o anların yayınlanmayacağı konusunda söz almıştım fakat yayınladılar, onlara dava açıyorum. Beni bilen biliyor. 6 yaşından beri İngiltere'de büyüdüm. Bütün eğitimimi İngilizce aldım, bazı konuları bilmemem normal. Bu beni daha az mı Türk mü yapıyor? Sanmıyorum.' açıklamasını yaptı.



Yaşananlardan sonra pek çok ünlü isim Şahin'e destek verdi.



DOĞA RUTKAY KAMAL



Ne manasız! Belli ki bilmiyor kız. Küçük düşsün diye bile bile eziyorlar. Üstelik zevk alırcasına. Televizyon programcısı evinde misafir ağırlar gibi ağırlar konuğunu, racon budur. Aşağılamak, küçük düşürmek değildir! Ben izlerken, konuğa değil daha çok sunanların yerine utandım.



PINAR ALTUĞ ATACAN



Bir kadının başka bir kadını 'kendince' rezil etmeye çalışması ve bununla böbürlenip, reyting almaya çalışması, üstelik de saygın bir haber kanalında, sonra da 'kadına şiddete karşıyız' söylemleri... Şiddet sadece el kaldırmak mı? Soruları bildi, bilmedi kısmına gelemiyorum bile...



BAHAR ŞAHİN



Kadına şiddeti savunanlar, kadına şiddetin en büyüğünü yapıyorlar. Asıl cahillik; azıcık reyting uğruna bu kızı malzeme yapmaları. Şevval Şahin'i tanımam ama yapılan şiddete karşıyım. Türkiye'de büyümemesine rağmen veremediği cevaplarla onu sınayamazsınız. İğrençsiniz.



Konuyu güzel bir şarkıyla kapatmak istiyorum. 'Su gibi' kızı üzenlerin Allah belasını versin. Yazılanlara ben üzüldüm. Şu pozitifliğimi yaymak istiyorum. Bayılırız zaten birini linç etmeye, değil mi?



TANEM SİVAR



Ben asıl, gencecik hayatının neredeyse tamamını başka bir ülkede geçirmiş bir kızı aralarına alıp küçümser, dalga geçer ve rencide edercesine reyting uğruna bu duruma sokan iki kadına (hemcinsimize) üzüldüm. Sözde en önemli haber kanallarımızdan birinde asıl yapmaları gerekenin bambaşka isimlere bambaşka ve çok daha önemli konularda soru sormak ve sıkıştırmak olduğunu da çok iyi biliyorlardır eminim. (Bu arada bu soruların cevabını billip bilmemesi değil konu)



Bu soruların cevaplarının bilinmemesi elbette çok üzücü bu başka bir konu ve kesinlikle çok önemli. Ama bir genç kıza sorduğunuz 20 sorunun 20'sinde de aşağılamak, hepsinde ve sürekli rencide etmek... Zaten tek soru ile o çok vermek istediğiniz mesajı, algıyı verebilirdiniz. Acı olan üslup ve daha acı olan iki kadının bunu bunu önemli bir haber kanalında reyting için yapması.



HAZAL KAYA



Model Şevval Şahin'e destek veren oyuncu Hazal Kaya, Tanem Sivar'ın paylaşımını kendi sayfasında yayınlayarak 'Tanem içimden geçenleri yazmış' notunu düştü.



ENİS ARIKAN



Bu model kızımıza yapılan programı izledim. Ya gerçekten üzerimden sinirini atamıyorum. Yani o iki sunucu kadına söylemek istediğim o kadar çok şey var ki... Kızın bilgisizliğine kızmamız gereken yerde ne yazık ki size kızıyoruz. Çünkü o kadar art niyetlisiniz ki. Ne yaptınız, 21 yaşındaki bir kızı oraya getirmeden evvel planladınız. 'Bunu sorarsak bilemez, böyle de rezil olur biz de konuşuluruz' mu dediniz? Planınız neydi? Bir dakika sonra kızın gözü titriyor, sesi titriyor, menajerine sesleniyor ki menajeri hakkında yüz tane şey söylemek istiyorum. Şu anda ona da ayrı bir kızıyorum. Ama ne yazık ki ne yaparsa yapsın orada o kız sizin kadar rezil olmadı. İyi insan olun, bir şeyler öğretmeye çalışın, insanları rencide etmeyin. İnşallah o kız okur gelişir. Ama önce iyi insan olmayı öğrenin Allah'ınızı seviyorsanız.



HALUK LEVENT



İstiklal Marşını yazabilmek, coğrafi bölgeleri bilmek insanı kültürlü yapmıyor. Tabii ki öğrenmeli, bilmeli ama bunu yeterli gören anlayış sığ bir anlayış. İnsan yaşadığı toplumun birçok sorununu algılayabilmeli, yaşadığı çevreyi de.



