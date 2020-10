Deniz Seki iğne ipliğe döndü!

Deniz Seki 2018'de mide küçültme ameliyatı olup 33 kilo verdi. 2019'da bir kısmını geri aldı.



Bu kez yaşam koçu Şeyda Coşkun kontrolünde 3 ayda 20 kilo zayıfladı. Ataköy bir mekânda sahneye çıkan şarkıcı 'Hedefim olan 36 bedene bir hafta kaldı' dedi.



'Best of' albüm hazırladığını da söyleyen Deniz Seki'ye, muhabirler Funda Arar'ın 'Best of yapacak kadar yaşlanmadım' açıklamasını hatırlattı.



Deniz Seki 'Funda besteci ya da söz yazarı değil. Şarkılarını eşi Febyo yapıyor. Ben ilk albüm hariç şarkılarımı kendim yazdım. Kariyerimde 23. yılım' diye konuştu.