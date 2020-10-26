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Deniz Seki iğne ipliğe döndü!

Ünlü şarkıcı Deniz Seki'nin kilolarıyla başı dertte. 2018 yılında mide küçültme ameliyatı olup 33 kilo veren ünlü şarkıcı daha sonra bir kısmını geri almıştı. Bu kez yaşam koçu Şeyda Coşkun kontrolünde 3 ayda 20 kilo zayıfladı. Deniz Seki "Hedefim olan 36 bedene bir hafta kaldı" dedi. 50 yaşındaki şarkıcı sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Seki'nin yaptığı son paylaşımları görenler ünlü sanatçıya hayran kalıyor. İşte genç kızlara taş çıkartan Deniz Seki'nin son hali…

Magazin / 26 Ekim 2020 Pazartesi 11:52
Deniz Seki iğne ipliğe döndü!

Deniz Seki 2018'de mide küçültme ameliyatı olup 33 kilo verdi. 2019'da bir kısmını geri aldı.

Bu kez yaşam koçu Şeyda Coşkun kontrolünde 3 ayda 20 kilo zayıfladı. Ataköy bir mekânda sahneye çıkan şarkıcı 'Hedefim olan 36 bedene bir hafta kaldı' dedi.

'Best of' albüm hazırladığını da söyleyen Deniz Seki'ye, muhabirler Funda Arar'ın 'Best of yapacak kadar yaşlanmadım' açıklamasını hatırlattı.

Deniz Seki 'Funda besteci ya da söz yazarı değil. Şarkılarını eşi Febyo yapıyor. Ben ilk albüm hariç şarkılarımı kendim yazdım. Kariyerimde 23. yılım' diye konuştu.

Deniz Seki

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