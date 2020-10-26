Danla Bilic'ten Enes Batur itirafı!

Yayınladığı makyaj videolarıyla adını duyuran Danla Bilic, muhabirin, "Enes Batur sizin için 'Danla Bilic'i sevmiyorum' diye tweet attı" demesi üzerine magazin gündemine bomba gibi düşecek açıklamalar yaptı.



"ENES'İ YILLARDIR REDDİYORUM"



Danla Bilic, "Enes Batur'da reddedilmişlik sendromu var. Reddedilen bir erkek bu psikolojiye giriyor. Enes yıllardır benim tarafımdan reddedilmiş bir erkek ve benden hoşlanıyor" dedi.



26 yaşındaki fenomen, "Enes Batur bana aşık ve benden cevap alamıyor. Hak veriyorum, ben olsam ben de bana aşık olurdum" sözleri ile iddiasını devam ettirdi.



Danla Bilic'in gündem olan bu sözlerinin ardından gözler Enes Batur'a çevrildi.

