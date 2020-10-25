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Eski Türkiye güzeli, CNN Türk’e dava açmaya hazırlanıyor

Miss Turkey 2018 yarışmasında Türkiye güzeli seçilen Şevval Şahin, anlaşmış olmalarına rağmen çıktığı programın bazı bölümlerini yayınladığı gerekçesiyle CNN Türk’e dava açacağını söyledi.

Magazin / 25 Ekim 2020 Pazar 21:58
Eski Türkiye güzeli, CNN Türk’e dava açmaya hazırlanıyor

Şahin'in katıldığı ‘Sorgu Sual' isimli program, dün akşam CNN Türk'te yayınlandı. Türkiye güzeli, kendisine sorulan bazı soruları bilememesi nedeniyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

Instagram hesabından bir video yayınlayan Şevval Şahin, programa katılmayı ilk başta reddettiğini ancak sosyal projeyle alakalı olacağı için sonradan kabul ettiğini kaydetti.

Şahin, program öncesi anlaşma yaptıklarını, kendisinin rahatsız olduğu konuların açılmayacağını belirterek, bunları ‘corona virüsü vakaları, partisi, sevgilisi ve Türklüğü' olarak açıkladı.

Şahin şunları anlattı: “Masaya oturur oturmaz Türklüğümü sorgulayan sorularla karşılaştım ve gerildim, menajerime gittim. Stüdyoyu terk edecektim ama etmedim. İkna edilerek o masaya oturdum. Anlattım, ‘Amaç bu değil, ben buraya başka bir nedenle geldim' dedim. ‘Türklüğümü sorgulayan ya da özel hayatımla gibi soruları cevaplamaya gerek yok' dedim. Onlarla bir anlaşma yaptık, bana bir söz verildi. Kadına şiddete çok karşı olduklarını söylediler, inandım. İşin içinde Afrika'ya gideceğim ve insanlara yardım edeceğim söz konusuydu. ‘Ben inanıyorum, güveniyorum size' dedim. Yayınlamalarına izin verdim. Saklayacak hiçbir şeyim yok, İstiklal Marşı'nı söylemedim, so what? Bu beni örnek Türk kadını mı yapıyor? Rahatsız oldum söylemedim.

Bir anlaşma yaptık, istemediğim soruları yayınlamayacaklardı ve yayınladılar, o yüzden dava açıyorum. Hiçbir şekilde rıza almadan yayınlayamazlardı. Altı yaşından beri İngiltere'de büyüdüm, bazı konuları bilmemem normal. Bu beni az Türk mü yapıyor? Sanmam. Ben oraya çok iyi bir niyetle gittim ve o iki kadın beni çok iyi ikna ettiler, çok iyi oynadılar ve hiçbir şey istediğim gibi gitmedi. Pişman değilim, istediğiniz kadar Türklüğümü sorgulayabilirsiniz. Benim asıl niyetimi insanlar biliyor ve birçok kişiden destek alıyorum, teşekkür ederim. Beni anlayan az kişi var ama ona bile minnettarım, teşekkür ederim.”

İngiltere

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