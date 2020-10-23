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Neslihan Atagül'ü çileden çıkaran soru!

Oyuncu çift Kadir Doğulu (38) ile Neslihan Atagül (28), önceki akşam Karaköy'de bir mekan çıkışı görüntülendi. Atagül, eşine yöneltilen Burak Özçivit ile ilgili soruya tepki gösterdi.

Magazin / 23 Ekim 2020 Cuma 11:00
Neslihan Atagül'ü çileden çıkaran soru!

Eşinin bir giyim markasının marka yüzü olduğu için Bodrum'dan geldiğini belirten Neslihan Atagül, Kadir Doğulu'ya destek oldu.

Yeni yılda bir projeye başlayacağını söyleyen Doğulu, 'Bir yapım şirketiyle el sıkıştık. Ekiple tanıştım ve muhteşem bir proje ortaya çıkardılar. İsmini söylememek için kendimi zor tutuyorum' dedi.

'BU SORUDAN HİÇ MEMNUN DEĞİLİM'
Gazetecilerin, 'Yeni bir sinema filmi için teklif gelse Burak Özçivit'le oynar mısınız?' sorusunda araya giren Atagül, 'Ne alakası var arkadaşlar? Bu sorudan hiç memnun değilim.

Üzgünüm ama bu sorular insanı çileden çıkarır' diyerek tepki gösterdi.Neslihan Atagül, 'Çocuk düşünüyor musunuz?' sorusuna ise 'Ben düşünüyorum, siz düşünüyor musunuz?' karşılığını verdikten sonra gülerek aracına bindi.

Burak Özçivit ile Neslihan Atagül, 2015-2017 yılları arasında yayınlanan 'Kara Sevda' dizisinde başrolde yer almışlardı. 'Küçük Sırlar' dizisinde rol arkadaşı da olan Doğulu ile Özçivit'in arası, bu dönemde açılmıştı.

'NE KADAR DA KENDİNE AŞIK BİR ADAM'
Burak Özçivit, kendisine Neslihan Atagül ile ilgili yöneltilen sorulara, 'Neslihan'ın sevgilisi Kadir Doğulu benim arkadaşım. Bizde yanlış olmaz” cevabını vermişti. Bu açıklamadan, Burak Özçivit'in 'her kadının kendisine aşık olma potansiyelinde olduğunu düşündüğünü' çıkaran Doğulu, 'Ne kadar da kendine aşık bir adam. Çok tehlikeli' tweeti ile meslektaşına göndermede bulunmuştu.

Burak ÖzçivitKadir DoğuluNeslihan Atagül

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