Çağla Şıkel ve çocuklarına ölümle tehdit!

Manken ve sunucu Çağla Şıkel, mail adresine gelen mesaj nedeniyle büyük korku yaşadı. Ünlü mankenin mail adresine gelen mesajda kimliği belirsiz bir şahıs, 'Bak Çağla, yakında öleceksin. Seni ve çocuklarını ... tarihinde öldüreceğim' diyordu.



Gördüğü mesaj karşısında korkuya kapılan 41 yaşındaki Şıkel, hemen avukatını aradı.

Çağla Şıkel, e-mail atan kişinin IP numarasını kaydedip, e-mail görüntüsünü de alarak savcılığa başvurdu.



Şıkel, avukatı aracılığıyla verdiği dilekçesinde söz konusu şahsın kendisine gönderdiği tehdit mesajı nedeniyle cezalandırılmasını istedi. Başsavcılık soruşturma başlattı.



Çağla Şıkel'in Kuzey ve Uzay adında iki erkek evladı var...



