Çağla Şıkel ve çocuklarına ölümle tehdit!

Çağla Şıkel hayatının şokunu yaşadı. 41 yaşındaki Çağla Şıkel, mail adresine gelen yazının ardından savcılığa başvurdu. 17 Ekim'de Çağla Şıkel'e gelen mesaj bilgisayarına düşen mesajda kimliği belirsiz bir şahıs "Bak Çağla, yakında öleceksin. Seni ve çocuklarını ... tarihinde öldüreceğim" diyordu. Gördüğü mesaj karşısında korkuya kapılan Şıkel, hemen avukatını aradı. Edinilen bilgiye göre, savcılığa başvuran ünlü manken kendini tehdit eden kişinin bulunmasını istedi
Manken ve sunucu Çağla Şıkel, mail adresine gelen mesaj nedeniyle büyük korku yaşadı. Ünlü mankenin mail adresine gelen mesajda kimliği belirsiz bir şahıs, 'Bak Çağla, yakında öleceksin. Seni ve çocuklarını ... tarihinde öldüreceğim' diyordu.
Gördüğü mesaj karşısında korkuya kapılan 41 yaşındaki Şıkel, hemen avukatını aradı.
Çağla Şıkel, e-mail atan kişinin IP numarasını kaydedip, e-mail görüntüsünü de alarak savcılığa başvurdu.
Şıkel, avukatı aracılığıyla verdiği dilekçesinde söz konusu şahsın kendisine gönderdiği tehdit mesajı nedeniyle cezalandırılmasını istedi. Başsavcılık soruşturma başlattı.
Çağla Şıkel'in Kuzey ve Uzay adında iki erkek evladı var...