Aleyna Tilki'den kızdıracak gönderme!

Sigara içerken görüntülenen ve tepki çeken 20 yaşındaki Aleyna Tilki, sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla da dikkat çekmeye devam ediyor. Magazin gündeminden düşmeyen Aleyna Tilki'den şimdi de rock yıldızlarını kızdıracak açıklama geldi.



Dünya yıldızı olmak için çalıştığını belirten şarkıcı, 'Hayatım inanılmaz düzenli. Günde 7-8 saat çalışıyorum. Pop star olmak disiplin gerektiriyormuş. Rock star olsaydım rahat takılabilirdim. Dünya starı olmak için bir işçi kadar çalışmak lazım' diyerek, rockçı müzisyenlere gönderme yaptı.



'Bedenime yatırım yapıyorum' diyen Tilki, 'Fıstık ezmesi, yulaf, muz gibi yağlı ve enerji verecek şeyler yiyorum. Gocunmadan emek veriyorum. Güzel bir sonuç almak için ne gerekiyorsa onu yapmak lazım' şeklinde konuştu.



'BU YAŞIN ENERJİSİNİN HAKKINI VERMELİYİM'



Genç popçu, '20 yaşında ne yapabilirim ki başka? Yatsam çok büyük kayıp olurdu. Bu yaşın enerjisinin hakkını vermeliyim' ifadelerini kullandı.



Geçtiğimiz gün yalnız başına Emirgan'daki bir mekandan çıkarken görüntülenen Aleyna Tilki, yemek sonrası, 'Genelde avokadolu tost yiyorum, bazen de kendimi şımartmak için tatlı yiyorum. İyi ki beni yemek yerken çekmediniz, kendimden geçiyorum' dedi.



İş için Londra'ya gidecek olan ve pandemiden dolayı uçuşların yasaklandığını belirten Aleyna Tilki, 'Londra'da 2. dalga başlamış, o yüzden iptal oldu. Biz de öyle bir sistem kurduk ki, birbirimize bilgisayardan bağlanıyor ve çalışmalarımızı öyle yapıyoruz' ifadelerini kullandı.



Geçtiğimiz gün Bebek'te görüntülenen Tilki, 1300 TL değerindeki kaçmış görüntüsü olan çorap ile ilgili konuştu. Tilki, 'Benim çoraplarımın hepsi yırtık, düz çorabım yok. Her giydiğimde yırtılıyorlar. Ben yine de giyiyorum. 1300 TL'lik çorabın kumaşı iyiyse öder ve alırım' açıklamasını yaptı.



SİGARA İÇERKEN GÖRÜNTÜLENDİ TEPKİ ÇEKTİ



20 yaşında olan genç şarkıcı, yemek sonrası art arda sigara içti. İlk kez sigara içerken görüntülenen Tilki, soruları geçiştirdi. Tilki'nin hali sosyal medyada, 'Bu yaşta ne yapacağını şaşırdı' dedirtti.



