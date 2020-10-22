Ünlü çiftten 'Lalin' ile ilk poz!

Oyuncu Sinem Kobal ve şimdilerde Kim Milyoner Olmak İster'deki sunuculuğu ile bilinen Kenan İmirzalıoğlu geçtiğimiz akşam bebekleri Lalin'i kucağına almanın heyecanını yaşadı. Ünlü çift bugün hastane çıkışı objektiflere yansırken ikilinin mutluluğu gözlerden kaçmadı…



KENAN İMİRZALIOĞLU VE SİNEM KOBAL'IN MUTLU GÜNÜ! HASTANEDEN ÇIKTILAR…



Kızları Lalin'i geçtiğimiz gece kucaklarına almanın mutluluğunu yaşayan ünlü çift hastane çıkışı objektiflere yansıdı. Kobal ve İmirzalıoğlu'nun heyecanı gazetecilerin gözünden kaçmazken ünlü çift ilk çocuk heyecanını gazetecilerle paylaştı…



2016 yılında dünya evine giren çift Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal geçtiğimiz akşam ilk bebekleri Lalin'e kavuştu. Güzel oyuncu Sinem Kobal suda doğum yöntemini tercih ettiği bilinirken öte yandan ünlü çiftin doğum için hastanenin bir katını komple kapattıkları ve yalnızca doktor hemşire girişine izin verildiği duyuruldu.



Öte yandan Kenan İmirzalıoğlu'nun kızının doğumu sonrası tüm hastane personeline çikolata ikram ettiği de duyumlar arasında yer alıyor.



Kızlarının doğumu sonrası hastane çıkışı objektiflere takılan Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın mutlu ve bir o kadar da heyecanlı hali gözlerden kaçmadı.



İlk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan güzel oyuncu Kobal, 'Bebeğimizin sağlığı iyi benim sağlığım iyi çok mutluyuz' ifadelerini kullandı…



