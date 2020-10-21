Meryem Uzerli Amerika’dan 6 ödülle döndü

Meryem Uzerli, “Kovan” filmindeki rolüyle Amerika'da düzenlenen Chelsea Film Festivali'nde “en iyi kadın oyuncu” ödülünün sahibi oldu. Uzerli, mutlu haberi “Bu yıl ikinci büyük oyuncu ödülüm ‘Kovan'da oynadığım Ayşe karakteri için... Çok mutluyum, Hollywood'daki önemli isimlerin oyunculuğumu ödüllendirdiği için” sözleriyle duyurdu.



Eylem Kaftan’ın yönetmenliğini üstlendiği yapım, festivalin açılış filmi olmasının yanı sıra birçok farklı kategoride ödül kazandı. Kaftan, “en iyi film”, “en iyi yönetmen” ve “en iyi senaryo” ödüllerinin sahibi oldu. Filmde görev alan Serdar Ünlütürk “en iyi görüntü” ödülünü kucaklarken, Hakan Karsak ise “en iyi yardımcı erkek oyuncu” seçildi.

