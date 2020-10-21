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Cem Yılmaz'dan imajını düzeltme çabası! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya çağrı yaptı

Toplumu ilgilendiren meselelerdeki vurdumduymazlığı ile eleştirilen Cem Yılmaz, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya sağlık çalışanları ile ilgili teklifte bulundu. Yılmaz'ın çağrısı 'imaj düzeltme çabası' olarak yorumlandı.

Magazin / 21 Ekim 2020 Çarşamba 10:50
Cem Yılmaz'dan imajını düzeltme çabası! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya çağrı yaptı

Milli meselerlede dahil olmak üzere bir çok konuda sessiz kalan ve verdiği siyasi mesajlarla tepki çeken komedyen Cem Yılmaz, kötü imajını düzeltme çabasına girişti.

Yılmaz koronavirüs ile mücadele sürecinde ön safta savaşan sağlık çalışanları için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya çağrıda bulundu.

“Piar çalışması”
Komedyen Cem Yılmaz ise bugün Twitter hesabından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya seslenerek 'Pandemi boyunca sorumluluğu en yüksek seviyede olan Sağlık Bakanlığımıza önerimdir Tüm ülkede, sağlık personeline, canıyla kanıyla mücadele eden bütün savaşçılarımıza moral toplantıları söyleşiler organize ederlerse hiç bir ücret almamak kaydıyla katılmayı görev bilirim' dedi.

Yılmaz, milletin kaderini ilgilendiren milli meselelerdeki sessizliği ile tepkileri üzerine çekiyordu.

Duyarsızlığı ve verdiği siyasi mesajlar nedeniyle eleştirilen Yılmaz'ın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya yaptığı çağrı ‘piar çalışması' şeklinde yorumlandı.

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