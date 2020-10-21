Beyaz Gazete Ana Sayfa

Burak Özçivit o soruyu yanıtladı!

Reyting rekorları kıran Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey'i oynayan Burak Özçivit, açıklamalarda bulundu.

Magazin / 21 Ekim 2020 Çarşamba 21:56
Burak Özçivit o soruyu yanıtladı!

Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı olarak ekranlara gelen Kuruluş Osman reytingleri sallamaya devam ediyor.

Dizide Osman Bey karakterini oynayan Burak Özçivit ise performansıyla göz dolduruyor. Başarılı oyuncu katıldığı bir etkinlikte soruları cevapladı.

Özçivit, başarının önemini "Başarı hepimiz için o kadar önemli ki, herkes kendi için, başarılı olmak için uğraşıyor. Çünkü başarı en büyük motivasyonumuz. Hepimizi hayata bağlayan ve bir şeyler başarmamızı sağlayan… O yüzden insanın hayatta başarılı olması, aile ilişkilerinde başarılı olması, arkadaş ilişkilerinde, giydiklerinde bu insanı çok mutlu ediyor. Başarı bence çok önemli hepimiz için" ifadeleriyle anlattı.

Oğlu Karan’dan da bahseden Burak Özçivit, setten eve döndükten sonra akşamları oğlunu kendisinin uyuttuğunu söyledi.

"Set soğukları aklıma geliyor"

Kış denilince aklına ilk olarak set soğukları geldiğini anlatan Özçivit, “O donduklarımız geliyor. O yüzden tabii ki tercihim yazdan yana” ifadesini kullandı.

Burak ÖzçivitOsman Bey

loading...

YAZARLARTAMAMI
Kürşad Berkkan

GİZLİ PLAN DEŞİFRE OLDU: KIBRIS RUMLARA MI BIRAKILACAK?

Kürşad Berkkan
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞ KAZASI DURUMUNDA NELER TALEP EDEBİLİRSİNİZ?

Av. Arb. Selçuk ENER
Ümit ÖZDEMİR

MÜSLÜMANLARDA OLMASI GEREKEN TİCARET AHLAKI

Ümit ÖZDEMİR
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
TÜRKER AKINCI

Sözde Özgür Özde İki Yüzlü Medya

TÜRKER AKINCI
Latif Şimşek

DAHİLİ VE HARİCİ BEDHAHLAR!

Latif Şimşek
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar