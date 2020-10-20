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Yakışıklı oyuncu yardım istedi!

Son olarak Kuruluş Osman dizisi ile sevenleriyle buluşan oyuncu Saruhan Hünel üzücü haberi sosyal medya hesabından duyurarak yardım çağrısında bulundu. Saruhan Hünel şarkıcı kardeşi Aslı Hünel ile babaları Mehmet Fevzi Hünel'in hastanede koronavirüs tedavisi gördüğünü söyleyerek hayranlarından kan bağışında bulunmaları için yardım istedi. Saruhan Hünel Babalar Günü'nde babası Mehmet Fevzi Hünel ile poz vermiş "Babası hayatta olanlar olarak bizler ne kadar şanslıyız.. Allah'ım babası vefat etmiş ya da babasını hiç göremeyenlere sabırlar, babası hasta olanlara şifalar versin..." demişti.

Magazin / 20 Ekim 2020 Salı 10:43
Yakışıklı oyuncu yardım istedi!

Son olarak Kuruluş Osman dizisi ile sevenleriyle buluşan oyuncu Saruhan Hünel üzücü haberi sosyal medya hesabından duyurarak yardım çağrısında bulundu.

Saruhan Hünel şarkıcı kardeşi Aslı Hünel ile babaları Mehmet Fevzi Hünel'in hastanede koronavirüs tedavisi gördüğünü söyleyerek hayranlarından kan bağışında bulunmaları için yardım istedi.

Başarılı oyuncu Saruhan Hünel kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,

''Covid-10 geçiren ve şu an hastanede olan babamızın tedavisinde kullanılmak üzere Covid geçirmiş 2 negatif sonucu tespit edilmiş ve 28. Günü doldurmuş olan ve A RH + kana sahip olanların Kızılay'a Mehmet Fevzi Hünel adına bağış yapılmasını rica ederiz'' ifadelerine yer verdi.

Saruhan Hünel Babalar Günü'nde babası Mehmet Fevzi Hünel ile poz vermiş 'Babası hayatta olanlar olarak bizler ne kadar şanslıyız.. Allahım babası vefat etmiş ya da babasını hiç göremeyenlere sabırlar, babası hasta olanlara şifalar versin...' demişti.

Saruhan HünelAslı Hünel

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