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Serdar Ortaç: Ermenistan'ı yönetenler ruh hastası!

Serdar Ortaç, Azerbaycan’a saldıran Ermenistan yöneticilerini topa tuttu. Ortaç, gerekirse Azerbaycan için askere bile gideceğini söyledi.

Magazin / 20 Ekim 2020 Salı 09:24
Serdar Ortaç: Ermenistan'ı yönetenler ruh hastası!

Azerbaycan ile Ermenistan arasında 30 yıldır çözülemeyen Dağlık Karabağ krizi devam ediyor

Çatışmaların 24. gününde Ermenistan'ın Gence'ye yaptığı ve sivilleri hedef alındığı saldırılar sonrası ünlü isimlerden Azerbaycan'a karşı destek mesajları geliyor.

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç da önceki akşam sevgilisi Seçil Gür'le Etiler'de, market alışverişi yaparken görüntülendi.

'RUH HASTASI'
Ortaç'a, Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışmalar soruldu.

Ünlü şarkıcı, “Askerin varsa askerinle savaşırsın, sivillerin üzerine füze atmazsın. Ermeni halkına bir sözüm yok ama başlarındaki adam ruh hastası.” dedi.

'BANA GELENE KADAR'
Ortaç, “Azerbaycan için gerekirse askere gider misiniz?” sorusuna da şöyle yanıt verdi: “Bana görev gelirse tabii ki yaparım. Ama bana gelene kadar Azerbaycan kendi askeriyle koruyor vatandaşını.”

ErmenistanAzerbaycan

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