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Tarkan'dan Azerbaycan paylaşımı

Tarkan ile Cem Yılmaz 23 gün sonra Ermenistan'ın, Azerbaycan'a yaptığı hain saldırılara tepki gösterdi.

Magazin / 19 Ekim 2020 Pazartesi 10:11
Tarkan'dan Azerbaycan paylaşımı

30 yıldır çözülemeyen Dağlık Karabağ krizi 27 Eylül'de Ermenistan'ın saldırılarının ardından yeniden başladı.

Karşı taarruza geçen Azerbaycan ordusu 2 kent dahil 60'ın üzerinde yerleşim yerini işgalden kurtardı. Ermenistan ordusunun saldırıları sonucu 60'tan fazla Azerbaycanlı sivil hayatını kaybetti.

Ayrıca çatışmalarda Ermenistan ordusu da büyük kayıp verdi.

Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir kentlerine, Ermenistan tarafından füze saldırısı düzenlendi. Hain saldırılarda çok sayıda sivil yaralandı ve hayatını kaybetti.

Çatışmaların 23. gününde Ermenistan'ın Gence'ye yaptığı ve sivilleri hedef alındığı saldırılar sonrası şehit olan Azerbaycan vatandaşları için Tarkan ile Cem Yılmaz'dan yeni ses geldi.

İki ünlü isim 3 hafta sonra sosyal medya hesablarından Azerbaycan'a destek verdi.



'KALBİMİZ AZERBAYCAN'DA'
Instagram'dan Türkiye ve Azerbaycan bayraklarını paylaşan Tarkan, 'Dualarım kardeş ülke Azerbaycan'la. Hain saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, aile ve yakınlarına baş sağlığı, yaralılara acil şifalar dilerim. Çok üzgünüm...Kalbim Azerbaycan halkıyla' ifadelerini kullandı.



Cem Yılmaz da, Instagram hesabından yayınladığı mesajda, 'Can kardeşimiz Azerbaycan halkına en yakın zamanda savaştan, kandan acıdan uzak günler diliyorum. Adaletsiz dünyaya hayretle bakıyor, en yakın zamanda bu kötülük bitsin istiyorum' ifadelerini kullandı.

ErmenistanAzerbaycan

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