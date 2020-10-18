Masterchef Duygu evlendi!

Katıldığı MasterChef yarışmasında nişanlısı tarafından aldatıldığını açıklayan ve daha sonra barışan Duygu Acarsoy aile arasında gerçekleşen bir törenle dünyaevine girdi. Güzel haberi 'DuygUğur 18.10.20' mesajıyla duyuran Acarsoy, çok sayıda tebrik mesajı aldı.



'NİŞANLIMLA BARIŞTIM' DEMİŞTİ

'MasterChef Türkiye 2020' yarışmasında nişanlısı tarafından ihanete uğradığını açıklayan Duygu Acarsoy, katıldığı YouTube kanalında, nişanlısı ile barıştığını duyurmuştu.



'MasterChef Türkiye 2020'den elenen Duygu Acarsoy, program çekimlerinde evlilik hazırlığı yaptığı nişanlısı tarafından aldatıldığını, hatta bu durumu ikinci kadının aramasıyla öğrendiğini itiraf etmişti.

