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Hilal Toprak şarkıcı eşi Ferman Toprak'ı şikayet etti: Beni darp etti!

Ferman Toprak’ın eşi Ayşe Hilal Toprak “Kocam beni dövdü” diye darp raporu alıp polise başvurdu. Polis merkezinde ifadesi alınan şarkıcı, suçlamaları kabul etmedi.

Magazin / 13 Ekim 2020 Salı 10:43
Hilal Toprak şarkıcı eşi Ferman Toprak'ı şikayet etti: Beni darp etti!

‘Hayatı Tespih Yapmışım’ şarkısıyla şöhreti yakalayan Ferman Toprak’ın eşi Ayşe Hilal Toprak “Kocam beni dövdü” diye darp raporu alıp polise başvurdu.

Şüpheli olarak ifadesi alınan Toprak suçlamaları kabul etmedi. Hilal Toprak, geçtiğimiz ay sosyal medya hesabından eşiyle boşanacağını açıklamış, daha sonra paylaşımı silerek boşanmanın olmayacağını duyurmuştu.

Beykoz Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği’ne giden Hilal Toprak, ifadesinde, eşiyle evlilikleri süresince sıkıntılar yaşadığını belirterek, “Eşimle cumartesi günü arkadaşımızın doğum günü partisine gittik. Burada alkol aldık.

Alkolün de etkisiyle sözlü tartışmaya başladık. Eve dönerken araç içerisinde tartışma devam etti ve eşim bana hakaret etti. Daha sonra kollarıma, yüzüme ve başıma vurdu. Beni dövdü. Beni daha önce de dövdü. Kendisinden davacı ve şikâyetçiyim” dedi.

HAKARET VE DARP ETMEDİM
Ferman Toprak, polis merkezinde ifadesi alındı. Ferman Toprak, ifadesinde “Eşimle arkadaşımızın doğum günü partisinde alkol aldık. Hatırlamadığım bir nedenden sözlü tartışma yaşadık. Eşimin iddia ettiği gibi kendisine hakaret etmedim. Eşimi darp etmedim” dedi. Ferman Toprak, ifadesinin ardından polis merkezinden ayrıldı.

BİR AY ÖNCE 'BOŞANACAĞIZ' DEMİŞTİ
Ferman Toprak'ın eşi Ayşe Hilal Toprak geçtiğimiz ay sosyal medya hesabından, “İlk bizden duymanızı istediğim için üzülerek belirtmek istiyorum ki; eşim Ferman Toprak ile yollarımızı ayırmaya karar verdik. Bundan sonrası adli olduğu için gereken zamanda paylaşım yapacağız. Bu zor dönemde bizlere destek olmanız tek isteğimiz. Teşekkürler.” mesajını paylaşmıştı.

Ferman Toprak

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