Yakışıklı oyuncu yüzüğü taktı!

Güneşi Beklerken dizisi ile adını duyuran yakışıklı oyuncu İsmail Ege Şaşmaz geçtiğimiz haftalarda evlilik teklifi ettiği sevgilisi Hande Ünal'ı ailesinden istemeye gitti.Koronavirüs tedbirlerinin alınarak gerçekleştirildiği nişan töreninde yüzükleri Şaşmaz'ın menajeri Ahmet Koraltürk taktı.Törene İsmail Ege Şaşmaz'ın kardeşi Aytaç Şaşmaz başta olmak üzere Berk Oktay, Yıldız Çağrı Atiksoy, Demet Özdemir, Necip Memili ve Duygu Özaslan da katıldı.Törene İsmail Ege Şaşmaz'ın kardeşi Aytaç Şaşmaz başta olmak üzere Berk Oktay, Yıldız Çağrı Atiksoy, Demet Özdemir, Necip Memili ve Duygu Özaslan da katıldı.26 yaşındaki genç oyuncu İsmail Ege Şaşmaz ile Hande Ünal aile arasında gerçekleşen sadece bir tören ile evlilik yolunda ilk adımı atmış oldu.İşte İsmail Ege Şaşmaz ile Hande Ünal'ın nişan töreninden görüntüler...İsmail Ege Şaşmaz, müstakbel eşinin yaptığı kahveyi içerken konukların objektiflerine böyle takıldı.Hande Ünal'ın ailesinin evinin bahçesinde yapılan nişan törenine Berk Oktay ve sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy da katıldı.Son dönemde paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen YouTuber Duygu Özaslan da nişan törenine katılanlar arasındaydı.Oyuncu Demet Özdemir de yakın dostlarını bu mutlu günlerinde yalnız bırakmadı.İsmail Ege Şaşmaz-Hande Ünal çiftinin mutlu gününe ait kareler sosyal medyadan paylaşıldı.



