Mehmet Ali Erbil'den aylar sonra gelen paylaşım!

Kaçış Sendromu hastalığı nedeni ile uzun süre yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Mehmet Ali Erbil tedavisine evde devam ediyor. Koronavirüs günlerinde dışarıya çıkamayan Mehmet Ali Erbil uzun bir aradan sonra ilk kez sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.



Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, aylar sonra Instagram hesabından paylaşım yaptı. Paylaşımı kısa sürede çok fazla yorum ve beğeni aldı.



İşte aylar sonra gelen paylaşım;











