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Eser'den hayranlarını heyecanlandıran haber!

Eser Yenenler ile Berfu Yenenler çifti pandemi sürecini şehir hayatından uzak, orman içinde aldıkları muhteşem evlerinde geçirdiler. Oğulları Kuzey'in de sağlığı için izole bir hayatı tercih eden Eser Yenenler ile Berfu Yenenler bu dönemde sosyal medyayı da oldukça aktif kullanmaya başladı. Eser Yenenler ve eşi Berfu Yenenler ailesiyle geçirdiği keyifli anları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. Çiftin son paylaşımı hayranlarını heyecanlandırdı.

Magazin / 12 Ekim 2020 Pazartesi 23:16
Eser'den hayranlarını heyecanlandıran haber!

Eser Yenenler ile Berfu Yenenler çifti pandemi sürecini şehir hayatından uzak, orman içinde aldıkları muhteşem evlerinde geçirdiler. Oğulları Kuzey'in de sağlığı için izole bir hayatı tercih eden Eser Yenenler ile Berfu Yenenler bu dönemde sosyal medyayı da oldukça aktif kullanmaya başladı. Eser Yenenler ve eşi Berfu Yenenler ailesiyle geçirdiği keyifli anları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. Çiftin son paylaşımı hayranlarını heyecanlandırdı. Mutlu haberi böyle duyurdular.

Sunucu ve oyuncu Eser Yenenler ve Miss Turkey 2015'de dördüncü seçilen Berfu Yıldız Yenenler 2 yıllık beraberliklerinin ardından nikah masasına oturmuşlardı.

Mutlu evlilikleri olan çift sosyal medya hesabından sevindirici haberi vererek takipçilerini heyecanlandırdı

İŞTE ESER YENENLER MUTLU HABERİ BÖYLE DUYURDU



Kuzey ile anlamlandırdığımız hayatımız artık daha anlamlı hale geliyor .. Kuzey emmi abi oluyo ❤️❤️:))

Eser Yenenler

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