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Nuray Sayarı’nın eşi ilk kez konuştu

Ünlü astrolog Nuray Sayarı, gözyaşları içinde eşinden şiddet gördüğünü anlatmıştı. Aşkın Sayarı, eşinin şiddet ve ihanet iddialarını yalanladı.

Magazin / 09 Mart 2020 Pazartesi 14:07
Nuray Sayarı’nın eşi ilk kez konuştu

Beyaz TV'de yayınlanan 'Hayatta Her Şey Var' isimli programda burç yorumları yapan Nuray Sayarı, eşinden şiddet gördüğünü söyledi.

31 yıl önce Aşkın Sayarı ile nikah masasına oturan ünlü astrolog, canlı yayında gözyaşlarına boğuldu.

Elinde belgeler olduğunu vurgulayan Sayarı, zina davası açacağını dile getirerek, 'Eşimden şiddet gördüm ve bacağım kırıldı. Eşim saygınlığını kaybetmesin diye herkese 'merdivenden düştüm' dedim' ifadelerini kullandı.

Nuyar Sayarı ve eşi Aşkın Sayarı'nın boşannma davaları bugün gerçekleşti. Aşkın Sayarı, hiçbir suçlamayı kabul etmediğini, Nuray Sayarı'nın herkesle hakaret davası olduğunu, annesinin reddettiğini, kardeşleriyle küs olduğunu anlattı.

Aşkın Sayarı, “İş yerime yüzlerce kadın girip çıkıyor, aldatmadım” dedi.

Nuray SayarıHakaret DavasıBurç Yorumları

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