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Meryem Uzerli’den samimi itiraflar

Almanya’dan Türkiye’ye gelen güzel oyuncu Meryem Uzerli, sessizliğini Kanal D’de ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programında bozdu.

Magazin / 09 Mart 2020 Pazartesi 13:58
Meryem Uzerli’den samimi itiraflar

2. Sayfa'nın sunucuları Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel Salt, güzel oyuncu Meryem Uzerli'nin kızını Türkiye'de anaokuluna yazdırdığını, evini iki yıllık tuttuğunu ve en az iki yıl süreyle Türkiye'de olacağını konuştu.

Uzerli, uzun süredir koruduğu sessizliğini 2. Sayfa'ya bozdu ve şu açıklamaları yaptı:

'Bazı projeleri reddettim çünkü zamanlama olarak doğru değildi. Lara'yı haftada 1 gün 2-3 saat görsem çok mutsuz olurum. O zaman başarılı olmak ne demek?'

'Lara için bir hesap açtım. Tek yatırımım bu. Başka bir yatırımım yok. Bir tane dairem var.''Sürekli birilerini stalk'lıyorum. Ozan'ın sayfasına giriyorum. Ne yapmış ne etmiş. Geçen gün ona ekran görüntüsü yolladım. 'Şuan seni stalk'lıyorum' dedim.'Bir oyuncuyla birlikte olmak istemem. Bu güne kadar bir oyuncuya bir kez aşık oldum. Sizin de tanıdığınız bir Türk oyuncu.'

Gülşen Yüksel

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