Birce Akalay'ın isyanı

Birce Akalay, dün Instagram hesabından Kadınlar Günü mesajı paylaştı. Ünlü oyuncunun yayınladığı fotoğraf, Instagram tarafından 'çıplaklık ve cinsellik barındırdığı' gerekçesiyle kaldırıldı.



Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Akalay, Instagram'ın 'fotoğrafı kaldırma' gerekçesini kendi sayfasında paylaştı.



Uygulanan bu yasağa anlam veremeyen güzel oyuncu, tepkisini 'Teşekkürler Instagram' mesajı ve alkış emojileri ile gösterdi.



Duruma, aralarında Selen Soyder, Serkan Altunorak ve Burcu Kara'nın da bulunduğu birçok ünlü isimden de tepki gecikmedi.



Kısa süre sonra aynı fotoğrafı tekrar sayfasında yayınlayan oyuncu, 'Kadınları öldürmeyin. Tecavüz ve taciz etmeyin. Vurmayın, sövmeyin, haklarını gasp etmeyin, ötekileştirmeyin, istediğiniz şekillere sokmaya, seslerini kısmaya, varlıklarını, kimliklerini, amaçlarını, hayallerini yok etmeye çalışmayın, içlerindeki çocuğu aşağılamayın, bedenlerini metalaştırmayın, kategorize etmeyin yeter! Yoksa bize her gün Kadınlar Günü' notunu yazdı.



Birce Akalay, Instagram yönetimine, 'Bu fotoğrafta cinsel içerik yok. 12 güzel kadın halka şeklinde yüzüyor ve birlikte mutlular' mesajını gönderdi.