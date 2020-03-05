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Yeni sevgiliye yeni araba!

Serenay Sarıkaya ile ilk kez Levent'teki evinin önünde görüntülenen komedyen Cem Yılmaz, önceki gün ofisinden çıkarken objektiflere takıldı.

Magazin / 05 Mart 2020 Perşembe 11:48
Yeni sevgiliye yeni araba!

Magazin gündeminin en çok konuşulan çifti Cem Yılmaz - Serenay Sarıkaya aşkı tam gaz devam ediyor.

Magazin basınının görüntü almak için beklediğini gören Cem Yılmaz, yeni satın aldığı eski tip Land Rover hue 166 aracıyla görüntülendi.

Gazetecilerin sorularını cevapsız bırakan usta komedyen, Zorlu Center'da sergileyeceği oyununa gitti.

İlk kez görüntülendikten sonra sevgilisi ile göz önünde vakit geçirmeye başlayan Serenay Sarıkaya, Yılmaz'ın oyununu en önden izledi.

Oyun sonunda magazin basınından köşe bucak kaçan ünlü çift, Zorlu Center'ın mal kabul bölümünden AVM'yi terk etti.

28 yaşındaki oyuncunun geçtiğimiz günlerde Levent’teki evine bıraktığı 46 yaşındaki komedyenin, sevgilisine, “Hayatım, teşekkür ederim. Kendine iyi bak” dediği duyulmuştu.

Serenay SarıkayaZorlu CenterKomedyenLand RoverCem Yılmaz

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