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Ünlü oyuncu Levent Can, yoğun bakıma kaldırıldı

Ünlü oyuncu Levent Can geçirdiği kalp krizi sonrası İstanbul'daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan oyuncunun sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Magazin / 05 Mart 2020 Perşembe 11:42
Ünlü oyuncu Levent Can, yoğun bakıma kaldırıldı

Vatanım Sensin, Emret Komutanım ve Kavak Yelleri gibi başarılı projelerde yer alan 48 yaşındaki Levent Can kalp krizi geçirdi. Apar topar yoğun bakıma alınan oyuncunun tedavisine devam ediliyor.

Oyuncunun kalp krizi geçirdiği sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Binlerce kişi Levent Can'ın öldüğünü ileri sürerek taziye mesajları yayınladı. Taziye paylaşımlarının kısa sürede sosyal medyada yayılmasının ardından hastaneden oyuncunun sağlık durumunun ciddi olduğu yönünde bir açıklama geldi.

Levent CanKalp KriziEmret Komutanım

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