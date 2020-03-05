Hadise'den, Kaan Yıldırım açıklaması

Ünlü şarkcı Hadise ve genç oyuncu Kaan Yıldırım'ın sürpriz aşkında, bir krizin yaşandığı iddia ediliyordu. Hadise, önceki gün Bebek sahilinde yürüyüş yaparken görüntülendi.



Özel hayatıyla ilgili konuşmak istemeyen Hadise, 'Mutluyuz.' sözleriyle bir krizin olmadığının ve her şeyin yolunda gittiğinin sinyalini verdi.



'AİLE DE ÖZEL HAYATA GİRİYOR'



Ünlü şarkıcı, ablası Hülya Açıkgöz ile ilgili sorular için de 'Özel hayat konuşmuyorum, biliyorsunuz aile de özel hayata giriyor.' diye konuştu.