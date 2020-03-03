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Seda Bakan isyan etti: 'Sütüm kesildi!''

Oyuncu Seda Bakan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla televizyonda izlediği mülteci videolarının kendisini nasıl etkilediğini satırlara döktü.

Magazin / 03 Mart 2020 Salı 17:28
Seda Bakan isyan etti: 'Sütüm kesildi!''

Ali Erel ile mutlu bir evlilik sürdüren Seda Bakan, Instagram hesabı üzerinden son derece duygusal bir paylaşıma imza attı.

Türkiye’nin aldığı karar sonrasında sınır kapılarına hücum eden mültecilerin yaşadığı kötü olaylara tanıklık eden Bakan, Instagram hesabından şu satırları paylaştı:

“Küçükken anneanneme geceleri ruhlardan hep korktuğumu söylerdim. Anneannem de bana; “Korkma, duanı et yat kızım. Ruhlardan değil insanlardan kork” derdi. Anlamazdım neden öyle dediğini… Büyüdüm. Anladım ki farklıydı herkes. İyiler kadar kötü insanlarda vardı hem de ne kötüler… Hayalimizin, zihnimizin kabul etmeyeceği kadar kötüler… Son zamanlarda bu kötü insanların yaptığı olaylar, şehitlerimiz ve aileleri beni darmadağın etti.. Bebeğime 7/24 süt veren bi anneyim. Bu olaylardan sonra sütüm kesildi. Mesele benim hayatım değil ve belki benim sütüm geri gelir ama gidenleri kimse geri getiremez! Dağılan aileleri kimse geri toplayamaz… Ve son olarak az önce izlediğim mülteci kardeşlerimizin videoları beni yine mahvetti. Bi anne olarak kendi bebeğim kadar bebekleri o botlarda sırıl sıklam, aç sususuz gördükçe elim ayağım terliyor, kendime gelemiyorum. Bir an önce bitsin bu kabus…”

InstagramSeda BakanMülteciDarmadağın

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