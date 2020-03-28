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Ünlülerden kira seferberliği

Ünlüler, korona salgını sonrası evde kal çağrısına uyabilmeleri için kiracılarından kira almama akımı başlattı.

Magazin / 28 Mart 2020 Cumartesi 11:12
Ünlülerden kira seferberliği

Başarılı oyuncu Ezgi Mola, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak koronavirüs salgını nedeniyle evinde olan 2 kiracısından Nisan ayı kirasını almayacağını söyledi.

Bunun üzerine hareket geçen Tolgahan Sayışman da kiracılardan kira almama kararı aldı. Mola ve Sayışman'ın bu hamlesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan fenomen Atakan Özyurt, bu yardımı bir meydan okumaya çevirdi ve birçok kişinin kira masrafını karşılamak için harekete geçti.

AİLELERİN KİRALARINI ÖDEYECEKLER
Koronavirüs günlerinde sosyal medyada başlatılan 'challenge' (meydan okuma) akımına dahil olan oyuncu Atakan Özyurt, anlamlı bir kampanya başlattı. Özyurt, 'Kira benden' diyerek maddi zorluk çeken bir ailenin bir aylık kirasını ödeyeceğini söyledi.

Özyurt'un meydan okuduğu İdo Tatlıses, 'Ben 10 ailenin aylık kirasını üstlenmek istiyorum' dedi ve Edis'i de kampanyaya destek vermeye davet etti. Ünlü şarkıcı ise '5 ailenin kirasını karşılamaya hazırım' açıklamasını yaptı. Kampanyaya Emre Çolak, Arda Turan, Burak Yılmaz, Aybüke Albere ve Zeynep Bastık da destek verdi.

Sosyal MedyaKoronavirüsBurak Yılmazİdo TatlısesTolgahan Sayışman

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