Virüs ayrılık getirdi: Korona testini olsun bakarız!

Market alışverişine çıkan Banu Zorlu'nun, eldivenleri ve yüzündeki maskesi ile corona virüs salgınına karşı tedbirlerini aldığı görüldü.



Ünlü şarkıcı, 'Astronot gibiyim. 10 gündür sadece market ve eczane için sokağa çıktım. Dezenfektan ve kolonyam cebimde geziyorum. Lütfen herkes yetkilileri dinleyip sosyal mesafeyi koruyarak, uyarıları dikkate alarak korunsun 'dedi.



Koronavirüs nedeniyle görüşemediği İtalyan sevgilisi sorulan Zorlu, 'Ayrıldık biz. Olmuyor sadece virüs yüzünden internet üzerinden görüşebiliyorduk” cevabını verdi.



“Tekrar barışma olmaz mı?” sorusu üzerine Banu Zorlu, 'Virüs bitsin, testini olsun bakarız' dedi.



Öte yandan Banu Zorlu, birçok ünlü isim gibi kiracısından iki ay kira almayacağını belirtti.



