Deniz Seki: 'Ben bu savaşı daha önce verdim'

Birçok ünlü isim gibi şarkıcı Deniz Seki de sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak ‘Evde Kal Türkiye' akımına dahil oldu. Yaşanan belanın bir an önce başımızdan gitmesini isteyen Seki, takipçilerine bir sosyal medya konseri sözü verdi ve annesini görememenin yarattığı burukluktan bahsetti.



Hapiste bulunduğu döneme de gönderme yapan Seki, bu durumun sonunda ölüm olduğu için çok daha dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı ve şu sözleri söyledi:

'Anneciğimi göremiyorum, öpemiyorum. Ben bu imtihanın savaşını vermiştim. Bu denli değildi. Bu daha beteri. Çünkü bunun ucunda ölüm var.'

