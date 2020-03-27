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Buse Terim açıkladı: Babamın durumu...

Buse Terim Bahçekapılı, koronavirüs tedavisi devam eden babası Fatih Terim’in sağlık durumunun iyiye gittiğini açıkladı.

Magazin / 27 Mart 2020 Cuma 12:00
Buse Terim açıkladı: Babamın durumu...

Koronavirüs testi pozitif çıkan ve tedavi altına alınan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı, Terim'in sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Buse Terim Bahçekapılı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Herkese merhaba, babamın durumunu merak edenler için daha iyi ve iyiye gidiyor. İnşallah daha da iyi olacak. Şifa bekleyen, bu hastalıkla mücadele eden herkese geçmiş olsun ve şifa diliyorum. Daha güzel haberler vereceğim günü iple çekiyorum” ifadelerine yer verdi.

Sosyal MedyaKoronavirüsGeçmiş OlsunBuse TerimGalatasaray

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