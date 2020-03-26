Sıla'dan o görüntüler için açıklama geldi

Ünlü sanatçı Sıla, korona virüs salgını nedeniyle evde kalma çağrılarını destekleyerek sevenlerine online konser vermişti. Sıla'nın konser bitimi canlı yayını kapattığını zannederek ilginç hareketler yapması ve ardından panikleyerek yayını kapatmaya çalışması sosyal medyada konserinden daha fazla konuşulmuştu. Bu durum sosyal medyayı ikiye böldü.Bazıları ise Sıla'yı samimiyetsizlikle suçladı.



Sıla, Instagram hesabından o görüntülerle ilgili bir açıklama yaptı;



'Güldük geçtik'

“Heyecanla, şevkle en çok da şifa niyetine yaptığım o canlı yayına türlü çirkinlik yaraştırılıyormuş. Elbet bazıları tarafından. Teknoloji kabiliyetli biri değilim, hep başka heveslerim oldu bu hayatta. Canlı yayını kapatmadığımı fark ettiğimde kötü niyet içermediği, aslen heyecanımdan kurtulduğumu içerdiği için ve gırgır olduğundan güldük geçtik buna. Ama ah o fesat beri durur mu fesat! İşte, biz o fesattı her daim fırsata çevirmek için burada olacağız. Yeni bir şarkı üstündeydik biz mesela iki gün önce. Dün başka bir şarkının temeli atıldı. Bugün iki satır var yeni, defterde. Yan yana olmak gerekmiyor bunları yapmak için. Üstelik Türkçe'de yan yana ayrı yazılıyor. Bırakın kendi dört duvarınızdan taşanı, içeride kim bilir neler var! Salın biz de şahit olmayalım mı?”