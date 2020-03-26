Serdar Oraç ve Seçil Gür neden ayrıldı

İrlandalı model Chloe Loughnan'ın Kaan Kalyon ile aşk yaşadığı ortaya çıktıktan sonra şarkıcı Serdar Ortaç da gönlünü meslektaşı Seçil Gür'e kaptırmıştı. Evleneceklerine dair haberler çıkan ünlü çift ayrılık kararı aldı.



Dün koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden Ortaç, Instagram hesabının story bölümünde paylaştığı videoda “Hastaneye yalnız gidiyorum” dedi.



Serdar Ortaç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Daha önce haberlere de yansıyan ilişkim karşılıklı anlaşmazlıklar sebebiyle bitmiştir' ifadelerini kullandı.



Seçil Gür ise ilişkisinin bittiğini Serdar Ortaç'ın o paylaşımıyla öğrendiğini söyledi. Gür, “Ayrıldığımızı ben de story'den öğrendim. Hastaneden döndüğünde Serdar'ın evine gittim, kapıda konuştuk. Bana ayrıldığımızı söyledi. Sanırım hastalık yüzünden kötü bir ruh haliyle konuşuyor. Hastalığının neden olduğu psikolojik durumla o story'leri atıyor. Hastalığı ruh halini etkilemiş” dedi.



Serdar Ortaç, 2014 yılında dünyaevine girdiği İrlandalı model Chloe Loughnan ile 7 ay önce tek celsede boşanmıştı.