Ünlüler çocuklarıyla birlikte derse girdi!

Ünlü isimler de çocuklarıyla birlikte ekran başında dersleri takip etti ve uzaktan eğitimle ilgili düşüncelerini paylaştı.







Farklı bir deneyim



Çağla Şikel, “Hem çocuklarım hem benim için çok farklı bir deneyim oldu. Bu zor süreçte eğitimlerine devam edebilmeleri yüzümüzü güldürdü. Çocuklar hem öğretmenleri hem de arkadaşlarıyla buluştukları için çok mutlular” diye konuştu.







Söylenen saatte bilgisayar başındayız



Işın Karaca, “Ben de her anne ve baba gibi Mia'nın eğitimiyle yakından ilgileniyorum. Mia ile beraber söylenen saatte bilgisayar başındayız. Bir anne olarak derslerini ne olursa olsun kontrol edip takip ediyorum” dedi.







Eğitime devam



Özlem Yıldız uzaktan eğitimle birlikte oğlu Demir'in yeniden ders çalışmaya başladığını söyledi. Ünlü sunucu oğlunu ders çalıştırırken kendisinin de öğrencilik yıllarına döndüğünü sözlerine ekledi.







Ders saatlerine göre organize oluyoruz



Ceyda Düvenci, “Evde eğitim başladığından beri ders saatlerine göre organize oluyoruz. Ali'nin öğle uykusu zamanında Melisa'nın dersi başlamış oluyor. Saat 13.00-15.30 arası Melisa evde eğitim dersini alıyor. Ardından fizyoterapi seansı yapıyor” diye konuştu.







Hem öğretmeni hem sınıf arkadaşı



Mustafa Ceceli, uzaktan eğitime başlayan oğlu Arın'ın ilk gününden fotoğrafını “Ders zili çaldı” notuyla paylaştı. Ünlü şarkıcı, “Biz online eğitimi üç yerden takip ediyoruz; Milli Eğitim Bakanlığı'nın eba televizyonundan, okul sayfamızdan ve Morpa Kampüs'ten. Arın her gün saat 9'da derslere başlıyor, 16.00'da bitiriyor. Ara sıra teneffüsler de veriyoruz. Arın'ın hem öğretmeni hem de sınıf arkadaşıyım” dedi.







Karışık duygular



Esra Eron, “Kızım Alya, biraz karışık duygular içinde. Arkadaşlarını özlemiş ama evde öğlen yemek yemek daha zevkliymiş” diye konuştu.







Oğlunu paylaştı



Simge Tertemiz, oğlu Kayra'nın ders dinlerken çektiği karesini Instagram'ında paylaştı.







Bizimki de başladı



Ferman Akgül, oğlu Axel'in fotoğrafını sosyal medya hesabına “Bizimki de online derse başladı” notuyla yükledi.



























