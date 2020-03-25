Beyaz Gazete Ana Sayfa

Ünlüler çocuklarıyla birlikte derse girdi!

Koronavirüs önlemleri kapsamında başlayan online eğitim ünlülerinde evlerini okula döndürdü. Çocukları ile beraber eba sistemine giriş yapan ünlüler de derslere katıldı.

Magazin / 25 Mart 2020 Çarşamba 08:58
Ünlüler çocuklarıyla birlikte derse girdi!

Ünlü isimler de çocuklarıyla birlikte ekran başında dersleri takip etti ve uzaktan eğitimle ilgili düşüncelerini paylaştı.



Farklı bir deneyim

Çağla Şikel, “Hem çocuklarım hem benim için çok farklı bir deneyim oldu. Bu zor süreçte eğitimlerine devam edebilmeleri yüzümüzü güldürdü. Çocuklar hem öğretmenleri hem de arkadaşlarıyla buluştukları için çok mutlular” diye konuştu.



Söylenen saatte bilgisayar başındayız

Işın Karaca, “Ben de her anne ve baba gibi Mia'nın eğitimiyle yakından ilgileniyorum. Mia ile beraber söylenen saatte bilgisayar başındayız. Bir anne olarak derslerini ne olursa olsun kontrol edip takip ediyorum” dedi.



Eğitime devam

Özlem Yıldız uzaktan eğitimle birlikte oğlu Demir'in yeniden ders çalışmaya başladığını söyledi. Ünlü sunucu oğlunu ders çalıştırırken kendisinin de öğrencilik yıllarına döndüğünü sözlerine ekledi.



Ders saatlerine göre organize oluyoruz

Ceyda Düvenci, “Evde eğitim başladığından beri ders saatlerine göre organize oluyoruz. Ali'nin öğle uykusu zamanında Melisa'nın dersi başlamış oluyor. Saat 13.00-15.30 arası Melisa evde eğitim dersini alıyor. Ardından fizyoterapi seansı yapıyor” diye konuştu.



Hem öğretmeni hem sınıf arkadaşı

Mustafa Ceceli, uzaktan eğitime başlayan oğlu Arın'ın ilk gününden fotoğrafını “Ders zili çaldı” notuyla paylaştı. Ünlü şarkıcı, “Biz online eğitimi üç yerden takip ediyoruz; Milli Eğitim Bakanlığı'nın eba televizyonundan, okul sayfamızdan ve Morpa Kampüs'ten. Arın her gün saat 9'da derslere başlıyor, 16.00'da bitiriyor. Ara sıra teneffüsler de veriyoruz. Arın'ın hem öğretmeni hem de sınıf arkadaşıyım” dedi.



Karışık duygular

Esra Eron, “Kızım Alya, biraz karışık duygular içinde. Arkadaşlarını özlemiş ama evde öğlen yemek yemek daha zevkliymiş” diye konuştu.



Oğlunu paylaştı

Simge Tertemiz, oğlu Kayra'nın ders dinlerken çektiği karesini Instagram'ında paylaştı.



Bizimki de başladı

Ferman Akgül, oğlu Axel'in fotoğrafını sosyal medya hesabına “Bizimki de online derse başladı” notuyla yükledi.













Sosyal MedyaEvde EğitimÖğrencilikDüvenciŞarkıcı

loading...

YAZARLARTAMAMI
TÜRKER AKINCI

ODA TV DOSYASI BÖLÜM 2

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ÖLEN MÜSLÜMANSA ÖLÜM ÖNEMSİZ!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar