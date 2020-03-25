Sıla canlı yayını kapatmayı unutunca...

Koronavirüs salgını sebebiyle evde kal çağrısına uyan isimler arasında yer alan Sıla, hayranlarına moral vermek için sosyal medyada canlı yayın yapmak istedi fakat bir türlü yayını kapatamayan Sıla, zor anlar yaşadı.



Ünlü şarkıcı geçtiğimiz günlerde hayranlarıyla sosyal medya üzerinden buluşup, canlı yayın açarak mini bir konser verdi.



CANLI YAYINI KAPATTIĞINI ZANNETTİ



Konserin bitmesiyle hayranlarıyla vedalaşan Sıla, bağlantıyı kapattığını zannetti. Sıla'nın 'oh be kurtuldum' edasıyla geriye çekildiği görüldü.



Bu anlar sosyal medyanın diline düşerken, canlı yayının devam ettiğini gören Sıla'nın yaşadığı panik yüzüne yansıdı.





